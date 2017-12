Catanzaro, "Nido di seta" protagonista sul Corriere della Sera: la soddisfazione di Abramo

"Catanzaro conquista l'attenzione nazionale grazie ad un valido progetto imprenditoriale che vede protagonista un gruppo di giovani decisi ad investire sulla e nella loro terra. La bella esperienza di "Nido di seta" si è ritagliata uno spazio importante tra le "buone notizie" del Corriere della Sera attraverso il racconto di Miriam, Domenico e Giovanna, tre ragazzi che, dopo alcune esperienze al Nord, hanno deciso di riscoprire l'allevamento del baco e la lavorazione della seta a San Floro, a pochi chilometri dal Capoluogo". Lo afferma il Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.

"Gli stessi hanno avuto più volte l'occasione di presentare le attività e i prodotti artigianali, frutto del progetto, anche all'interno delle Gallerie del San Giovanni. A loro voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni per la realtà che hanno saputo costruire dimostrando grande forza di volontà, idee e coraggio nel proporre un nuovo modello di sviluppo basato sul contatto diretto con la natura e sulla valorizzazione delle risorse locali. Una sfida, quella di ritornare e restare in Calabria, che deve essere da esempio per i tanti giovani che nelle eccellenze e nelle antiche tradizioni del nostro territorio possono trovare una nuova opportunità".