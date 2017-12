Catanzaro, lavori di giunta: delibere del 27 dicembre

L'adesione ai bandi regionali per gli interventi di recupero del patrimonio pubblico esistente è stata al centro dei lavori della giunta, presieduta dal sindaco Sergio Abramo. Su proposta del settore Grandi opere, ascoltata la relazione degli assessori Longo e Concolino, è stato dato parere favorevole all'adesione al bando per: interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali; interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili.

In particolare, il Comune di Catanzaro ha elaborato un intervento su un immobile in via Cilea per la realizzazione di un progetto di social housing, denominato "Luogo comune", mediante il recupero e la rifunzionalizzazione dell'edificio, attualmente inutilizzato, con destinazione residenziale. "Nello specifico – ha commentato l'assessore alle politiche sociali Lea Concolino - si prevede di realizzare al piano terra degli spazi comuni per attività di aggregazione e integrazione sociale; al primo e secondo piano, otto appartamenti destinati a fasce deboli di popolazione impossibilitate a sostenere soluzioni abitative canoniche, nonché a persone con disabilità psichica e psicofisica lieve per le quali si ritengono necessari percorsi graduali di avvicinamento alla vita indipendente. Si è scelta la soluzione del "social mix" come principio cardine del progetto per ridurre, innanzitutto, la concentrazione di gruppi specifici e, di conseguenza, il rischio di isolamento. Il progetto mira, dunque, a divenire un possibile modello di "social housing" in grado di offrire risposte alla crescente domanda di alloggi a costi sostenibili e, al tempo stesso, supportare l'autonomia potenziale di soggetti in difficoltà. Si tratta di un punto di partenza dal quale sviluppare realtà similari, anche nel mercato privato, su tutto il territorio cittadino".

Su proposta del settore lavori pubblici, illustrata dall'assessore Franco Longo, l'esecutivo ha dato anche il via libera alla partecipazione dell'Ambito di Catanzaro - di cui il Comune Capoluogo è capofila per i distretti nord (intervento su frazione S. Elia di Pentone e Magisano) e sud (intervento su Soveria Simeri) - all'Avviso pubblico "Bando Social Housing" per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi educativi ed alloggi sociali.

Su proposta del settore pubblica istruzione, sport e politiche giovanili, diretto da Giuseppina Casalinuovo, la giunta comunale, nell'ambito della seduta odierna, ha approvato la bozza dello schema di convenzione con l'Amc per il servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e per gli alunni portatori di handicap per la scuola primaria e secondaria di primo grado. La somma stanziata da Palazzo De Nobili per il 2018 è di 460mila euro. "Anche quest'anno – ha commentato il sindaco Abramo – abbiamo voluto rinnovare il servizio riservato agli alunni residenti nelle zone periferiche della città per agevolare gli spostamenti quotidiani verso gli istituti scolastici. Nonostante le disponibilità economiche sempre più ristrette, l'amministrazione comunale non ha così voluto far mancare il proprio supporto alle famiglie".

Su predisposizione del settore gestione del territorio, diretto da Gennaro Amato, e sentite le relazioni dell'assessore Franco Longo, sono state varate due delibere: la prima riguarda l'autorizzazione ai lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica e l'adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione (extracanone rispetto alla convenzione Consip in atto con EnelSole) per un costo di circa 15mila euro; la seconda si riferisce alla realizzazione di un impianto di illuminazione nel piazzale di via Paglia per una cifra di circa 22mila euro (sempre extracanone rispetto alla convenzione Consip in atto con EnelSole). Approvato, infine, il sostegno economico di 500 euro al Co.Ri.S.S. (Centro dislessia "Imparando" di via Fares) per il progetto "Dislessia". La pratica, predisposta dal settore politiche sociali e abitative, è stata relazionata dall'assessore Lea Concolino.