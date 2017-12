Infermieri, sindacato Fsi: "Ordine non comporta aumenti di stipendio "

L'istituzione dell'ordine degli infermieri "in se' non comporta ne' puo' comportare alcun riconoscimento economico per il semplice motivo che i rinnovi contrattuali coinvolgono tutto il personale del comparto sanita' e non solo gli infermieri". Lo afferma, in una nota, Sarah Yacoubi, segretario nazionale del sindacato F.S.I a proposito del decreto Lorenzin. "Del resto - spiega - in un sistema di relazioni sindacali che recentemente ha sancito la riduzione dei comparti sarebbe anacronistico il solo ipotizzare l'istituzione di una specifica area contrattuale infermieristica. Quindi un' ipotesi fantascientifica la cui percentuale di possibilita' sarebbe pari a quella di poter andare a passeggiare sul sole. Purtroppo - continua - ordine o non ordine, la triste e prossima prospettiva in materia salariale rimane ancorata alle famose 80 euro medie, per giunta a regime ! Euro piu' euro meno. Ciononostante assistiamo, da parte di alcune organizzazioni sindacali e soggetti politici , a slogan e campagne acquisti (che forse sarebbe meglio definire campagne di trattenimento dalla fuga) che enfatizzano richieste di aumenti che vanno dalle 250 fino alle 500 euro. Alla fattibilita' di tali pseudo richieste - dichiara - non crede neanche chi spropositatamente le enfatizza tramite social o qualche locandina fatta in casa, tanto chiedere o fingere di chiedere e' gratis ed esente anche da qualsiasi marca da bollo, ma la mamma dei creduloni e' sempre incinta anche perche' confortata dalla notizia di essere ben assistita al momento del parto nei nuovi punti nascita presso" supermercati come vuole una pubblicita'.

"Restiamo pertanto solo moderatamente soddisfatti - sostiene Yacoubi - dal decreto che riteniamo non debba essere considerato come punto d'arrivo bensi' d'inizio di una serie di ulteriori e reali riconoscimenti, che ancora dovranno essere assunti, atti a modificare l'odierna visione medicocentrica della sanita' , che possano rimuovere la quotidiana dequalificazione della categoria, ancora costretta all'assistenza alberghiera in assenza di OSS, e tanto altro ancora Tocchera' quindi alla prossima legislatura - conclude - il compito di predisporre in tempi celeri le opportune verifiche e costruire un costruttivo confronto dialettico teso a valutarne gli effetti applicativi, studiare eventuali correttivi e predisporre eventuale legislazione di supporto. In assenza l'odierna istituzione rischia di diventare solo una nuova tassa oltre che una nuova gerarchia di subordine. Occhi e orecchie aperte dunque aspettando fiduciosi il completamento dell'opera".