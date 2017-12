Domani alle 10 la seduta del Consiglio provinciale di Catanzaro, 17 i punti all’ordine del giorno

Sono 17 i punti all'ordine del giorno dell'ultima seduta del Consiglio provinciale di Catanzaro del 2017, che il presidente dell'Ente intermedio, Enzo Bruno, ha convocato per domani – mercoledì 27 dicembre - in seduta straordinaria alle ore 10. Dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, gli inquilini dell'aula Ferrara saranno chiamati prima di tutto ad approvare la variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario, ratificando la delibera 421 del 30 novembre scorso. A seguire, al vaglio del Consiglio provinciale 15 delibere relative a prese d'atto di sentenze passate in giudicato e atti consequenziali.

