Isola pedonale di Catanzaro: altro weekend affollatissimo

Ancora un riuscito week end natalizio sull'isola pedonale di corso Mazzini. Ieri, in particolare, tantissima gente – solo con la funicolare gratuita sono arrivate più di mille persone – ha affollato il salotto cittadino che ospitava una serie di iniziative e animazioni previste dal programma "Sarà 3 volte Natale" varato dall'Amministrazione Abramo. "La formula del trasferire all'aperto gli eventi è risultata molto gradita ai cittadini, soprattutto alle famiglie", hanno osservato il vicesindaco Ivan Cardamone e gli assessori Lobello e Sculco, "che hanno finalmente percepito il centro storico come uno spazio da vivere. Le tre componenti – cultura, spettacoli e intrattenimento – hanno calamitato l'attenzione dei catanzaresi". Particolare successo e gradimento ha riscosso il Presepe vivente allestito nelle Gallerie del San Giovanni in collaborazione con il Comune di Pentone e che ha visto rivivere le botteghe degli antichi mestieri nei sotterranei del castello normanno. Anche il sindaco Abramo ha voluto visitarlo, assistendo, inoltre, all'esibizione del coro "Singing cluster" sul sagrato della Basilica dell'Immacolata. Il "trenino del Natale" si è confermata una bella attrazione soprattutto per i più piccoli, mentre continuano a registrare un gran numero di visitatori le mostre permanenti "Imperatores" al Complesso San Giovanni e la Fiera europea del Presepe all'ex Stac.

Dettagli Creato Domenica, 24 Dicembre 2017 15:40