Asp Catanzaro: riformulati i turni delle Guardie Mediche in provincia di Catanzaro

Riformulati i turni delle Guardie mediche in alcuni centri della Provincia di Catanzaro. A causa infatti delle intervenute dimissioni di alcuni medici incaricati per la copertura di turni di guardia medica, l'Azienda SanitariaProvinciale di Catanzaro si è vista costretta a rimodulare l'organizzazione del servizio. In particolare, i centri interessati sono Catanzaro Santa Maria, Sellia Marina, Petronà e Albi.

Di seguito è dettagliata la rimodulazione predisposta dall'ASP.

POSTAZIONE DI GUARDIA MEDICA

Turni interessati dalla rimodulazione

POSTAZIONE A CUI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI

Sellia Marina

Dalle ore 20.00 del 31.12 alle ore 8.00 dell'1/1/2018

· Catanzaro Lido

· Simeri Crichi

Catanzaro S. Maria

Dalle ore 20.00 del 23/12 alle ore 8.00 del 24/12

· Catanzaro Via Tommaso Campanella

· Catanzaro Lido

Dalle ore 20.00 del 25/12 alle ore 8.00 del 26/12

Dalle ore 20.00 del 28/12 alle ore 8.00 del 29/12

Dalle ore 8.00 del 31/12 alle ore 8.00 dell'1/1/2018

Petronà

Dalle ore 20.00 del 2/1/2018 alle ore 8.00 del 3/1/2018

· Belcastro

Albi

Dalle ore 20.00 del 2/1/2018 alle ore 8.00 del 3/1/2018

· Taverna