Reggina: Charpentier in città, ceduti Corazza e Rubin

Giornata movimentata per il calciomercato della Reggina. Gabriel Charpentier è arrivato in città con un volo da Milano, dopo essere transitato dalla Liguria per accordare il prestito dal Genoa alla Reggina. Il centravanti francese sta per mettersi a disposizione di mister Toscano. Il jolly Enrico Delprato arriverà dopo gli impegni con l'Under 21: questo pomeriggio Alessandro Plizzari titolare in Italia-Slovenia.

Simone Corazza e Matteo Rubin stanno per lasciare la Reggina. Tutto fatto ormai per la cessione all'Alessandria del direttore Fabio Artico e del mister Angelo Gregucci, che punta a fare molto bene in Serie C.