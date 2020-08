Taibi a Reggina TV: "Falcinelli? Difficile. Corazza ha sette richieste"

Mercato in fermento. Nuovo intervento del direttore sportivo Massimo Taibi a Reggina TV, per fare il punto sulle attuali trattative per gli amaranto. "Domani dovrebbe arrivare a Roma, potremmo annunciarne l'acquisto dopo le visite mediche" è l'ammissione circa il superacquisto Adil Rami. Al telefono da Milano, il ds a fatto un rapido punto sui calciatori in uscita:

"Ci sono giocatori che stanno temporeggiando di fronte ad ottime richieste. Se pensassi male, sarebbe un problema. Ho detto che non ho molta pazienza. Abbiamo dato a tutti la possibilità di vincere un campionato, li abbiamo ringraziati ripetutamente. C'è il problema della lista over, ho parlato chiaro due mesi fa. Due in particolar modo potrebbero decidersi ad uscire, avendo tante richieste importanti. Corazza? Giocatore importante e ragazzo straordinario, lo vogliono in 7 o 8 squadre, sta valutando la scelta migliore".

Questa la risposta di Taibi su Falcinelli: "Ho parlato col Bologna e col procuratore, ma è una trattativa complessa e difficile. Abbiamo un budget che non possiamo sforare. Ritengo non sia semplicissimo. Falletti? Molto bravo, ma in quel ruolo abbiamo Bellomo".