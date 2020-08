Reggina, Gallo: "Pronto un colpo di livello internazionale"

Uno di noi. Luca Gallo è adesso a tutti gli effetti di Reggio Calabria,, avendo ricevuto la cittadinanza onoraria dalle mani del sindaco Giuseppe Falcomatà. La cerimonia si è tenuta presso Palazzo San Giorgio, ma la decisione era già stata annunciata subito dopo la promozione della Reggina in Serie B.

Davanti ai giornalisti, il Presidente ha risposto a domande di calciomercato: "In settimana dovremmo chiudere per un colpo di livello internazionale, lo stiamo trattando da due mesi". Nel pronunciare queste parole, Luca Gallo assume l'ormai nota espressione del bambino che non vede l'ora di scartare il regalo. "L'obiettivo è quello di vincere. Se non ci riusciremo, lo dirò. Ma l'intenzione è quella".