Reggina: partita a tutto campo nella sessione di allenamento al Sant'Agata

Nell'unica seduta in programma oggi, la squadra ha effettuato del lavoro in palestra per poi scendere sul campo n. 2 dove sono stati effettuati esercizi con il pallone. La sessione si è conclusa con una partita a tutto campo.

Il gruppo amaranto si ritroverà domani al Centro Sportivo Sant'Agata dove è prevista una doppia seduta.