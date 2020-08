Reggina: primo giorno di allenamento per il neo acquisto Lorenzo Crisetig

Doppia seduta di allenamento per la giornata di oggi con un volto nuovo. Dopo aver effettuato il tampone (esito negativo) e le visite mediche, Lorenzo Crisetig è sceso per la prima volta in campo con i suoi compagni di squadra.

Mattinata dedicata al lavoro fisico tra palestra e il rettangolo verde, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto degli esercizi con il pallone, prima della classica partitella a campo ridotto.

Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina di allenamento.