Terzo colpo per la Serie B: Crisetig è un calciatore della Reggina

Dopo gli acquisti di Jeremy Menez e Kyle Lafferty, la Reggina ha diramato il comunicato ufficiale anche per Lorenzo Crisetig. Biennale per il centrocampista classe '93 scuola Inter, convocato in tutte le nazionali giovanili fino all'Under 21. L'eclettico mancino potrà piazzarsi davanti alla difesa nel modulo di Mimmo Toscano, portando qualità, quantità ed esperienza in vista del prossimo torneo di Serie B. Arriva a titolo definitivo dal Mirandes, formazione di seconda serie spagnola.

Da giorni si allena in gruppo anche il portiere Alessandro Plizzari, per il quale si attende l'ufficializzazione dell'accordo col Milan. Prosegue dunque la campagna rafforzamento, in base alla volontà del Presidente Luca Gallo di ottenere il doppio salto. Probabile che ora ci si debba attendere qualche cessione. Il prossimo 12 settembre la Reggina sarà di scena al "Vigorito" di Benevento per un'amichevole contro i giallorossi guidati da Pippo Inzaghi, dominatori dell'ultimo campionato di B.