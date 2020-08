Reggina, Taibi: "In arrivo Crisetig e Peli, a breve le uscite"

Mercato in fermento. Dopo lo scoppiettante avvio costituito dagli ingaggi di Jeremy Menez e Kyle Lafferty, la Reggina prosegue la propria campagna acquisti. Il portiere Alessandro Plizzari è già a Reggio da qualche giorno, si attende di ufficializzarne l'arrivo dal Milan: si tratta di uno dei giovani più promettenti dell'intero panorama calcistico italiano, classe 2000.

Ai microfoni di Reggina TV, il direttore sportivo Massimo Taibi ha di fatto annunciato gli arrivi anche di Lorenzo Crisetig, centrocampista classe '93 ex Inter, Bologna e Frosinone; e di Lorenzo Peli, altro classe 200, esterno destro di proprietà dell'Atalanta e fresco protagonista di una bella stagione in C a Como. "I nostri calciatori sono molto richiesti, la prossima settimana ci saranno anche movimenti in uscita", ha chiosato il ds amaranto.