Reggina, domani prevista un'unica seduta di allenamento

In una mattinata caratterizzata dalla pioggia, i calciatori hanno svolto una prima parte atletica in palestra agli ordini del professore Andrea Nocera. Trasferitisi sul campo, sono poi stati divisi in tre gruppi effettuando degli esercizi a tema con la palla e del lavoro atletico.

Nella giornata di sabato prevista un'unica seduta di allenamento.