Reggina: via al campionato il prossimo 26 settembre, la squadra resta in sede

Una data da cerchiare in rosso. Nel weekend di sabato 26 settembre (prevista una gara in anticipo al venerdì), inizierà il campionato di Serie B 2020/21 con il ritorno della Reggina a 6 anni dalla retrocessione del 2014. Lo ha stabilito l'odierna assemblea della Lega B, sancendo anche l'impossibilità ad usufruire del Var nella prossima regular season.

Gli amaranto proseguiranno la preparazione all'interno del Sant'Agata. Società e staff tecnico hanno deciso di non cambiare location ad agosto. Al massimo ci si sposterà per sostenere qualche amichevole, anche perché lo stadio "Oreste Granillo" non sarà fruibile prima di settembre (se ne parlerà venerdì su Reggina TV). Ricordando che prima del campionato, la Reggina dovrà prendere parte alla Coppa Italia.