Reggina: doppia seduta di allenamento per gli amaranto

Martedì di doppia seduta per la squadra che si è ritrovata in mattinata in palestra agli ordini di mister Toscano e del suo staff. Tanto lavoro fuori e dentro il campo, dove la squadra ha svolto del lavoro atletico.

Nel pomeriggio, sul campo numero uno del centro sportivo Sant'Agata, i calciatori sono stati impegnati in esercizi individuali e collettivi. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

Per la giornata di domani è prevista una seduta pomeridiana.