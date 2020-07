Reggina: seconda settimana di ritiro presso il centro sportivo Sant'Agata

Seconda settimana di ritiro presso il centro sportivo Sant'Agata. Come da programma la squadra ha effettuato una doppia seduta. In mattinata i calciatori si sono ritrovati in palestra per la consueta attivazione muscolare. Le fatiche sono proseguite sul campo uno, dove è stato svolto lavoro aerobico, esercitazioni con la palla e scarico.

Nel pomeriggio la squadra é tornata in campo e, dopo il riscaldamento, i calciatori, sotto lo sguardo attento di mister Toscano e del suo staff, hanno effettuato una serie di esercizi con la palla.

Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta di allenamento.