Reggina, Gallo presenta Lafferty: “Orgoglioso che sia qui, arriveranno altri giocatori funzionali”

di Paolo Ficara- Dopo Jeremy Menez, lo stadio Granillo ha accolto un altro acquisto di assoluto spessore per la Reggina. Il Presidente Luca Gallo ha presentato alla stampa l'attaccante Kyle Lafferty, che vinse la Serie B nel 2014 con la maglia del Palermo. Arriva da svincolato dopo l'ultima esperienza al Sunderland, in Inghilterra.

Soddisfatto il massimo dirigente: "Un altro grande giocatore che viene alla Reggina, lo abbiamo visionato per tanto tempo. Per me è un orgoglio che Kyle Lafferty sia qui con noi".

Queste le prime parole del centravanti nordirlandese: "Sono emozionato, ringrazio il presidente. Farò di tutto per portare la squadra in Serie A. Sono rimasto in contatto con ex compagni come Edgar Barreto. Il fatto che qui ci siano altri grandi giocatori è uno stimolo. Mi ha impressionato il pubblico di Reggio".

Gallo è poi tornato sul tema calciomercato: "Ci saranno ulteriori acquisti e cessioni. L'obiettivo è fare acquisti funzionali al progetto, ben accetti dal mister. Il coinvolgimento è totale. Ogni giorno cerco di migliorare il club. La pandemia ha prodotto problematiche per ogni club professionistico. Niente mi fermerà finché non raggiungerò quel che ho in testa. Prima ci si riesce, meglio è. Sogno di arrivare in A".