Reggina: terzo giorno di lavoro al Centro Sportivo Sant'Agata per la squadra amaranto

Terzo giorno di lavoro al Centro Sportivo Sant'Agata per la squadra amaranto. In mattinata sono stati effettuati ulteriori test dalla Sport Nutrition Lab, che hanno interessato tutti gli atleti in ritiro.

Nel pomeriggio, invece, alla consueta prima parte in palestra, ha fatto seguito il lavoro con la palla sul campo e scarico.

Per la giornata di domani è prevista una doppia sessione di allenamento.