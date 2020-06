Taibi a Reggina TV: "Uno tra Reginaldo, Bellomo e Corazza andrà via"

Un velo di mistero. Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, non si è sbilanciato più di tanto circa le prossime mosse in entrata. Qualche indicazione in più è giunta invece in merito ai calciatori in uscita, dato che nel prossimo campionato di Serie B gli over 23 potranno essere al massimo 18. Queste le dichiarazioni più interessanti rilasciate a Reggina TV:

"Tra Reginaldo, Bellomo e Corazza uno dovrà andar via. A Reginaldo è scattato il prolungamento per la promozione, ma il Presidente aveva dato disposizione per il rinnovo a prescindere. È solo un discorso numerico. Le cose cambiano giornalmente, ma c'è una linea: dobbiamo avere 18 over, la matematica non è un'opinione".

"Viviano e Crisetig sono due buoni giocatori. Il secondo gioca in Spagna, posso assicurare che è tra i tanti che ho cercato. Il suo attuale club ha il diritto di opzione, se la esercitasse avremmo problemi. Il ragazzo vuole tornare in Italia, anche se si trova benissimo in Spagna. Guarna potrebbe restare con noi, sicuramente arriverà un collega di reparto".