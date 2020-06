Fotonotizia: Massimo Taibi incontra Mino Raiola, in arrivo un big per la Reggina?

Ambientazione? Principato di Monaco. Scrivere Francia sarebbe stato troppo capzioso, in virtù del giochino di indizi che va avanti da giorni su Jeremy Menez. Che l'ex giocatore di Roma e Milan sia prossimo a legarsi alla Reggina, ormai lo sa l'intero mondo del calcio italiano. Ma questa foto scattata a Montecarlo, e pubblicata dal ds amaranto Massimo Taibi sul proprio profilo instagram, potrebbe rappresentare un momento ancor più importante in termini di trattative.

Chi ci può essere di più importante rispetto ad un fantasista che vanta decine di presenze in nazionale francese? E soprattutto, che sia alla portata della Reggina? La risposta potrebbe darla il noto procuratore Mino Raiola, assieme a Taibi nella foto. Nel suo portfolio ci sono campioni celebrati come Zlatan Ibrahimovic, ma anche un giocatore transitato alla Reggina come il difensore Rodrigo Ely oggi in Spagna con l'Alaves.

Ibrahimovic, Gigio Donnarumma, Pogba, Verratti, De Ligt e tanti altri assistiti di Mino Raiola non sono avvicinabili dalla Reggina. Ma la sensazione è che se Taibi è andato fino a Montecarlo per incontrarlo, non si sarà parlato del Rodrigo Ely della situazione. O meglio: non solo, dato che Raiola assiste anche l'attaccante Asencio attualmente al Cosenza ma di proprietà del Genoa. Il calciomercato della Reggina inizierà col botto, ma potrebbe proseguire con un vero e proprio asso.