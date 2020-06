Pacini: "Reggina e Menez molto vicini. Rivas contento di rimanere"

Qualità per la Serie B. La Reggina punterà a trattenere i calciatori più forti, oltre che a rinforzare l'organico con qualche nome importante. Il lungo periodo dedicato al calciomercato dovrebbe aprirsi con il colpo Jeremy Menez, ex Roma e Milan. Il 33enne francese era tornato in patria dopo un lungo girovagare, adesso è pronto a vestirsi d'amaranto. Reggina TV ne ha parlato con l'agente Filippo Pacini, che gestisce Rigoberto Rivas ma fa parte anche di una società di procuratori vicina allo stesso Menez.

Le prime parole di Pacini sono dirette all'honduregno: "Rivas è ben contento di rimanere, il discorso riguarda le società. Ha ancora due anni di contratto, dobbiamo capire se si può sviluppare un nuovo prestito con l'Inter. Abbiamo avuto tantissime richieste, ma non ne abbiamo valutata neanche una. Già prima del lockdown, eravamo d'accordo di rimanere".

Poi l'agente si è sbilanciato su Jeremy Menez: "Non gestisco personalmente la vicenda Menez, ma posso dire che se la Reggina dovesse prenderlo sarebbe un bel colpo – ha dichiarato Pacini a Reggina TV - So che erano molto vicini. Il meglio di sé lo ha dato al Milan, segnando tanti gol da falso nueve con Filippo Inzaghi allenatore".