"Complimenti a Monza, Reggina e Vicenza che sono ufficialmente promosse in Serie B. Siamo felici per i club, per i loro tifosi caldi e corretti e soprattutto per le città che meritano palcoscenici sempre più prestigiosi". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Giugno 2020 23:12