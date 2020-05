Reggina, altro annuncio importante: Federica Scipioni nominata amministratore delegato

In attesa di conquistare ufficialmente la Serie B (in serata il ministro Spadafora ha dato il via libera alla ripresa dei campionati), la Reggina prosegue nella definizione del proprio organigramma societario. E stavolta tocca al livello più alto della piramide, escluso ovviamente il Presidente. La dottoressa Federica Scipioni, già operativa con incarico apicale, diventa amministratore delegato.

Di seguito il comunicato emesso dalla Reggina 1914 circa la nomina. Alla giovane e molto preparata dirigente romana, l'augurio di raggiungere i più importanti traguardi in amaranto da parte della redazione del Dispaccio:

Il presidente Luca Gallo e la Reggina 1914 comunicano di aver affidato il ruolo di amministratore delegato del Club alla Dott.ssa Federica Scipioni. Già direttore pianificazione e affari societari dall'avvento del patron Gallo, la dott.ssa Federica Scipioni lavora con il massimo dirigente amaranto da oltre dieci anni ricoprendo il ruolo di amministratore delegato della M&G Holding.