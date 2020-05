Consiglio Federale, Gravina si gioca la tripla: campionati da finire. Oppure playoff. Oppure cristallizzazione

Diciamolo subito, a scanso di equivoci. Il nostro pronostico di domenica scorsa, circa una promozione da ufficializzare in Consiglio Federale per le tre capoliste della Serie C, è una fattispecie lambita ma sicuramente non concretizzata dal presidente Gabriele Gravina e consiglieri riuniti per la maggior parte in call conference. Formulate tre "volontà", da sottoporre al più presto al Governo. Tutte relative ai campionati professionistici, Serie C compresa.

O si concludono regolarmente i campionati sul campo. O si escogitano sul momento nuove formule di playoff e playout. Oppure si cristallizzano le classifiche, procedendo a promozioni e retrocessioni. Di seguito il comunicato emesso dalla Figc:

In ossequio al principio del merito sportivo quale caposaldo di ogni competizione agonistica, come previsto dal CIO e dal CONI, e in conformità alle disposizioni emanate dalla FIFA e dalla UEFA nelle scorse settimane, nonché a seguito della pubblicazione dell'art. 218 bis del cosiddetto 'Decreto Rilancio', la FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C. Precedentemente al riavvio dell'attività agonistica sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati: individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l'esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tangano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni.