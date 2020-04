Reggina, Ghirelli: "Le capoliste abbiano fiducia, si decide il 5 maggio"

Se prima era un piede, adesso è un piede e mezzo. Bisognerà attendere l'inizio di maggio, ma ormai non si vedono impedimenti verso la promozione in B della Reggina. La conferma arriva da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di Trivenetogoal: "Aspettino l'assemblea del 4, formulerà una proposta che consegnerà al Consiglio Federale che poi il 5 maggio deciderà. Un sistema per riconoscere quello che si è fatto durante il campionato credo che sia il minimo sindacale. Comunque credo che anche considerando il vantaggio che hanno... possono guardare avanti con fiducia".

