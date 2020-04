Reggina, Falcomatà: "Studieremo un modo per festeggiare l'eventuale promozione"

Secondo il calendario della Serie C girone C 2019/20, oggi si sarebbe dovuta disputare la penultima giornata. Con la Reggina impegnata sul campo della Viterbese. Solo con la fantasia si può immaginare un eventuale conforto matematico per un meritato ritorno in Serie B sul campo. Un giusto premio a sforzi ed entusiasmo del massimo dirigente Luca Gallo. Il primo cittadino Giuseppe Falcomatà ha voluto commentare, sulla propria pagina facebook, le ultime evoluzioni che vedono sul tavolo della Lega Pro la proposta di una promozione a campionato sospeso.

"In tempi normali, forse oggi avremmo festeggiato la promozione della Reggina in Serie B – esordisce il sindaco di Reggio Calabria - Ieri il presidente Ghirelli ha scritto una nota, proporrà la promozione delle prime tre classificate più un sorteggio per la quarta. Questa promozione ce la siamo meritata sul campo, mettiamo al bando chiunque dica sia una promozione a tavolino. Ho già dato la mia disponibilità al Presidente Gallo, come sindaco, qualora dovessero inventarsi cose diverse rispetto a questo".

Col divierto di assembramenti, c'è da studiare qualcosa per un eventuale festeggiamento: "Cercheremo di capire come festeggiare la promozione. Magari con i nostri artisti. Oppure chiedendo a Visual Show di proiettare una B che si veda anche al di là dello Stretto. Oppure vestendo d'amaranto la dea Athena o il castello Aragonese. Festeggeremo una promozione che ci porta un gradino più sotto rispetto alla Serie A".