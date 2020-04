Serie B contro Ghirelli: "Proposte irricevibili, fantasiosa la promozione per sorteggio"

Proposte non condivisibili ed irricevibili. Con un duro comunicato emesso dal sito della Lega Serie B, il presidente della cadetteria Mauro Balata ha replicato alle notizie trapelate a mezzo stampa (con tanto di sbandieramento di una lettera riservata destinata ai 60 peisdenti della Serie C) circa l'eventuale sospensione dei tornei in Lega Pro. E relativo meccanismo di promozioni, retrocessioni e ripescaggi.

Il problema non è sicuramente rappresentato dalla promozione delle tre capoliste in Serie B, quanto da tutti gli altri punti. In particolare quello relativo alla quarta promozione, che scaturirebbe secondo un non meglio precisato sorteggio. Oltre alla mancata condivisione delle proposte con le altre leghe, cosa che ha fatto infuriare anche i dilettanti. Di seguito il comunicato emesso dalla Lega B:

La Lega Serie B ha appreso dagli organi di stampa della convocazione di un'assemblea, da parte della Lega Pro, che dovrebbe ratificare le proposte formulate dal proprio Consiglio direttivo in ordine agli sviluppi di questa stagione calcistica così complicata. In primo luogo sotto il profilo formale stupisce il metodo adottato dal presidente Ghirelli, il quale non ha mai coinvolto nella riflessione le altre componenti federali, né ha adottato un pur minimo grado di condivisione circa quanto la Lega Pro si apprestava a proporre. Si tratta di un segnale in evidente contrasto con quello "spirito di squadra" che invece è assolutamente necessario perseguire in un momento così delicato per tutto il calcio italiano, senza considerare peraltro come le proposte formulate coinvolgono direttamente sia il campionato di Serie B che quello di Serie D, circostanza che evidenzia il mancato rispetto dei ruoli istituzionali nei confronti dei presidenti Sibilia e Balata.

In secondo luogo, sotto il profilo sostanziale, le proposte avanzate dalla Lega Pro appaiono totalmente non condivisibili e irricevibili. Ci si riferisce sia alla scelta di interrompere la disputa del campionato in modo unilaterale, in un momento in cui il calcio italiano sta tentando la ripresa, sia ai meccanismi di passaggio di categoria, dove l'idea di procedere a un sorteggio per individuare la quarta società da promuovere in Serie B appare alquanto fantasiosa oltre che sconosciuta nel nostro sistema professionistico, e dunque una prospettiva che non può essere contemplata neppure in astratto.

'Bisogna infine rilevare – dice il presidente Mauro Balata – in un'ottica più generale, come oggi più che mai occorra individuare percorsi di riforma condivisi, volti a supportare nell'immediato le società per superare la crisi contingente, e che siano proiettati a garantire una nuova oramai ineludibile stabilità di sistema nell'ottica di una reale sostenibilità. Senza alcun intento polemico, si ritiene in ogni caso necessario l'autorevole e urgente intervento del Presidente Federale, vista anche la preannunciata celebrazione delle seduta assembleare della Lega Pro del 4 maggio, affinché venga tutelato e affermato il valore delle regole e preservate le ragioni di tutte le componenti, riconducendo il tema nella sede federale deputata'.

La Lega Serie B, pur auspicando la necessità di un'unità di azioni e di visione di tutto il sistema calcistico italiano, in armonia con la FIGC, si farà parte attiva e vigile nel preservare i diritti delle proprie associate, assumendo tutte le iniziative che dovessero rendersi opportune.