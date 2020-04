Reggina con un piede in B. Serie C verso la sospensione definitiva, garantite le promozioni

Promossi senza giocare. Questo, in estrema sintesi, il verdetto che potrebbe scaturire dalle prossime riunioni del governo del calcio. Lunedì 4 maggio si terrà una nuova assemblea per la Lega Pro, che stando a quanto pubblicato dal portale Tuttoc.com, sancirebbe la sospensione definitiva del torneo di Serie C col blocco delle retrocessioni. Garantendo però quattro promozioni in B, tre delle quali sarebbero le capoliste degli attuali gironi: Monza, Vicenza e Reggina.

Il tutto dovrà essere ratificato dal consiglio federale, ancora non convocato. In forma ufficiale, la Lega Pro ha solo comunicato la data della prossima assemblea.