Reggina: mercoledì Luca Gallo in chat con i tifosi

Il Presidente risponde. Nel momento in cui sono vietati gli assembramenti, l'uomo che ne ha "creati" più di tutti a Reggio nell'ultimo periodo si collegherà in diretta da Roma. Mercoledì 18 marzo dalle 15:00 alle 16:00, Luca Gallo sarà in videochat con i tifosi tramite i canali social di Reggina Tv. Un modo per far sentire la propria presenza, nonostante il campionato sia fermo ed in attesa di conoscere la data per ripartire tutti insieme.

Dettagli Creato Martedì, 17 Marzo 2020 14:07