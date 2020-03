Reggina, il punto del ds Taibi: "Toscano top, Bellomo la sorpresa. Ringrazio la dottoressa Scipioni"

Tempo di bilanci. Non sapendo se e quando si tornerà sul rettangolo verde, Massimo Taibi ne ha approfittato per un punto della situazione. Il direttore sportivo della Reggina è intervenuto sul canale televisivo ufficiale per parlare soprattutto delle scelte effettuate, rivelatesi vincenti.

"Il presidente ha messo a disposizione le risorse giuste per allestire una squadra competitiva. Ringrazio la dottoressa Federica Scipioni, è importante avere un amministratore delegato che ci sta sempre vicino – rimarca il ds a Reggina TV - E poi c'è un valore aggiunto come Mimmo Toscano che è un top player. La scelta dei giocatori? Quando te ne interessa uno, chiedi in giro a persone competenti che possano darti dritte sull'uomo. Se nove su dieci mi dicono che è una testa calda, non lo prendo. Per ogni giocatore, ho avuto almeno tre o quattro dialoghi. In questo momento non c'è uno su cui posso dire di essermi sbagliato a livello umano".

Per quanto riguarda la scelta dei giocatori sotto il profilo umano, c'è l'eccezione che conferma la regola: "Bellomo era un pallino del presidente, è sprecato per questa categoria. In giro si diceva che non accettasse di stare in panchina. Ci abbiamo parlato assieme al presidente, rendendoci conto che il ragazzo era migliorato. Magari con gli anni si è ammorbidito. Fino ad oggi è stato un ragazzo straordinario. Anche l'anno scorso, quando c'è stato un periodo negativo non ha mai detto una parola fuori posto".

Poi su Toscano: "Il mister ogni tanto è un rompiscatole – sostiene ironicamente Taibi - Ma è una persona diretta, onesta, che non ti tradirà mai. Ci vediamo tutti i giorni, siamo ingrassati insieme. È uno dei gruppi lavorativi più importanti che abbia mai avuto".