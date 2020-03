Cosenza a Reggina Tv: "Maglie all'asta per gli ospedali. Al sud si fa già fatica a curare i malati normali"

"Donazione per un sorriso". Questo è il nome dell'associazione promossa da Ciccio Cosenza, ex difensore della Reggina e nativo di Stignano. Intervenuto ai microfoni di Reggina Tv, l'attuale centrale dell'Alessandria ha parlato dell'iniziativa benefica che lo ha portato a coinvolgere ex compagni e calabresi doc come Simone Missiroli, Fabio Ceravolo e Sergio Floccari. Le loro maglie verranno messe all'asta, i fondi saranno devoluti ad ospedali come quello di Locri.

"Il sangue è calabrese, sapete che le origini non si dimenticano mai. Al nord siamo a casa già da 8 giorni, e da tre settimane eseguiamo le direttive del Ministero della Salute. Ben vengano i sacrifici – ha affermato Cosenza a Reggina Tv - I nostri nonni hanno fatto la guerra. Qualche infetto che si è spostato al sud ci sarà stato, c'è una settimana di tempo per muoversi prima".

"Ho coinvolto altri amici calciatori per effettuare donazioni agli ospedali del sud. Non che al nord non ne abbiano bisogno, ma al sud abbiamo qualche pecca. Bisogna sensibilizzare tutti, già facciamo fatica ad assistere i malati normali. Tramite la mia associazione ci saranno delle maglie messe all'asta su Ebay, che verranno aggiudicate in tre giorni. Il ricavato verrà devoluto al nosocomio scelto da ogni singolo giocatore. Io destinerò all'ospedale di Locri, magari gente come Missiroli, Ceravolo e Floccari faranno altre scelte. I miei compagni dell'Alessandria si sono già attivati".