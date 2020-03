Lega Pro: già il sistema non reggeva con le porte aperte...

di Paolo Ficara - Sulla salute non si scherza. Che le porte chiuse rappresentassero la soluzione più logica ed immediata per le manifestazioni sportive, ove lo slittamento sine die avrebbe creata una matassa umanamente irrisolvibile, era ormai evidente dopo l'emergenza Coronavirus. Per almeno quattro domeniche, in barba ad abbonamenti sottoscritti o a viaggi organizzati per seguire una partita nello specifico, il tifoso o appassionato di sport dovrà rimanere davanti alla tv di casa. Ove possibile.

Ma prima di subito si dovrebbe escogitare un tampone (è il caso di dirlo) per quei livelli dello sport dove il botteghino rappresenta la fonte primaria, se non unica, di sopravvivenza. Attenendoci al calcio, di sicuro il biglietto rappresenta una percentuale minuscola dei profitti per le squadre di Serie A. Può non creare grossissimi scompensi a quelle di B. Ma per le 60 squadre dimenticate dal dio dei profitti in Lega Pro, la mazzata potrebbe causare un danno di cospicua entità.

La Reggina affronterà tre dei cinque turni in calendario a marzo (ce ne sarà uno infrasettimanale) in casa. Ciò significa che perderà almeno 150 mila euro di botteghino. Per non parlare dell'amarezza legata ai lavori sostenuti per la riapertura della curva nord.

Chiaro che in pochissimi possono vantare un simile afflusso di pubblico in Serie C, ma gli stipendi ai calciatori non glieli versa né la Lega Pro né il governo Conte. È come inscenare uno spettacolo teatrale, pagando gli attori, ma perdendo il senso stesso della rappresentazione nel momento in cui non c'è platea. Né che si diverta, né tantomeno che paghi il biglietto. Magari con la beffa di chi ti riprende in diretta e ti manda in onda in pay-per-view.

Non c'è bisogno di girarci troppo attorno. Se i club, già in atavica difficoltà in condizioni normali, non hanno la possibilità nemmeno di attingere dal botteghino, si va spediti verso il collasso. Lo spettacolo viene venduto dalla Lega Pro ma prodotto dai club. L'unica maniera, nell'immediato, di consentire almeno un parziale recupero delle somme che andranno perse nelle prossime settimane, è di varare un provvedimento di pari straordinarietà rispetto a quello che ha determinato le porte chiuse.

E cioè di consentire ai singoli club di utilizzare per conto proprio i diritti tv delle proprie gare interne. La Reggina è già attrezzata per autoprodursi le partite, grazie alla lungimiranza del Presidente Luca Gallo che ha investito nell'editoria televisiva. Altrimenti si può chiedere a Sky di fare uno sforzo per questi cinque turni di campionato, acquistando le partite che ritiene di maggior interesse ma trattando sempre col singolo club. Trasmettendole ovviamente in chiaro, dato che i tifosi con l'abbonamento in mano si sentiranno già penalizzati.

Accendere un canale, piuttosto che interrompere tutti i segnali.