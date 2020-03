Solo le pugliesi espugnano il "Granillo": Reggina-Monopoli 0-2, amaranto in dieci nella seconda parte

di Paolo Ficara – Pugliesi indigeste. Dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla ed il pari contro la premiata ditta Bari-Marchetti, la Reggina esce sconfitta dal "Granillo" al cospetto di un Monopoli che ha fatto l'ennesima gran bella figura. Dopo l'espulsione di De Rose, gli ospiti vanno in rete nella ripresa con Salvemini e Piccinni e si portano a casa i tre punti. Bianco verdi che vanno a -9 in classifica rispetto agli amaranto, in attesa di Bari-Avellino.

LE SCELTE – Toscano deve fare ancora i conti con i sintomi influenzali di Loiacono e Rossi. Out anche Bertoncini, ne viene fuori un terzetto inedito in difesa: Blondett, Gasparetto e Marchi. Bianchi si riprende il posto a centrocampo, ma non scalza né Sounas né Rivas: il greco trasloca in trequarti, l'honduregno va di punta con Denis. Scienza si affida alla rapidità di Fella e Cuppone in avanti, recuperando Piccinni a centrocampo nonostante sia uscito acciaccato dal turno infrasettimanale.

POCHE EMOZIONI – Le squadre sembrano non voler forzare nel primo tempo, dopo aver premuto il piede sull'acceleratore mercoledì sera. Monopoli che aggredisce alto e mostra qualche trama di qualità a centrocampo. Rota ringhia spesso su Denis. Per la Reggina, dopo un colpo di testa di Denis su corner, restano solo tre conclusioni velleitarie dalla distanza di De Rose, Bianchi e Rubin.

ROSSO E SCIENZA – De Rose, già ammonito nella prima frazione, interrompe fallosamente un contropiede e va sotto la doccia al 55'. In quei dieci minuti non aveva avuto grosso effetto l'ingresso di Doumbia al posto di Sounas. Un cross di Rubin a sinistra calciato a lato da Denis è l'unica occasione, prima del monologo del Monopoli. Al 72' palla filtrante da destra di Carriero, con Fella che la manda morbida sul palo opposto: Salvemini è lesto a ribadire in rete. La mossa di Scienza paga subito, dato che l'attaccante era appena subentrato a Cuppone. Doumbia di testa manda tra le braccia di Menegatti l'unico vero tiro nello specchio. Fella spreca in contropiede, da Piccinni finalizza all'87' un'azione di Tsonev da sinistra, dopo che Fella non era riuscito a girarsi in area.

NULLA DI COMPROMESSO – In dieci uomini, la Reggina ha sperato di mantenere il pareggio. Levando Denis per inserire Nielsen, Toscano ha dato un chiaro segno. L'ingresso di Sarao al posto di Blondett non è bastato per far salire la squadra, contro un avversario coriaceo e molto ben messo in campo. Peccato per la cornice di pubblico: 12mila spettatori con curva nord riaperta a distanza di 9 anni. Domenica prossima si va a Potenza per affrontare il Picerno, potrebbero bastare cinque vittorie nelle restanti nove gare per ottenere la promozione.

REGGINA – MONOPOLI 0-2

Reti: 72' Salvemini, 87' Piccinni

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett (78' Sarao), Gasparetto, Marchi (64' Rossi); Garufo, Bianchi, De Rose, Rubin (64' Rolando); Sounas (46' Doumbia); Rivas, Denis (60' Nielsen). A disposizione: Farroni, Liotti, Loiacono, Mastour, Paolucci, Bellomo, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Rota, De Franco, Mercadante; Hadzsiomanovic (70' Tazzer), Carriero (87' Tsonev), Giorno (80' Pecorini), Piccinni, Donnarumma; Fella, Cuppone (69' Salvemini). A disposizione: Antonino, Bozzi, Maestrelli, Antonacci, Tuttisanti, Mariano, Nanni, Jefferson. Allenatore: Scienza.

Arbitro: Marco D'Ascanio di Ancona

Ammoniti: De Rose, De Franco, Rota, Denis, Giorno, Cuppone, Gasparetto

Espulso: De Rose al 55' per doppia ammonizione