Riapertura curva nord stadio Granillo, Muraca e Latella: "Presto nuovi lavori"

Una bella notizia che regalerà, già per le prossime partite interne della Reggina, uno scenario meraviglioso pronto a coinvolgere famiglie, scolaresche e tifosi.

L'Assessore ai lavori pubblici, Giovanni Muraca ed il Consigliere Comunale con Delega allo Sport, Giovanni Latella rendono noto che "il Comune di Reggio Calabria dopo aver avviato tutte le procedure necessarie richiedendo alla Prefettura, l'intervento della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con l'intento di riaprire la Curva Nord dello Stadio Oreste Granillo ha ricevuto il via libera per la riapertura del Settore in questione".

L'amministrazione cittadina guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, dunque, incassa un via libera importante che andrà a completare lo scenario dello stadio cittadino rendendolo ancora più coinvolgente, vissuto e capace di includere un maggior numero di spettatori per le gare interne della Reggina.

"L'obiettivo cercato e sognato - continuano Latella e Muraca – era quello di vedere riaperto il settore Nord a campionato in corso per continuare a vivere, accolti da uno stadio operativo al cento per cento dei suoi posti a sedere, una stagione calcistica tutta da scoprire.

Già dalle prossime sfide del campionato di Serie C della capolista Reggina, si potrà realizzare un percorso che porti alla presenza al "Granillo" degli studenti delle scuole cittadine lavorando in piena sinergia con la società amaranto.

Desideriamo, inoltre, ringraziare l'Ufficio dei Lavori Pubblici, la Responsabile del Procedimento l'Architetto Eleonora Megale per il consueto impegno e l'efficace intervento risolutivo ed il consulente amaranto Ennio Russo.

Lo Stadio Granillo, informano Muraca e Latella – infine, sarà oggetto di nuovi lavori inerenti gli spogliatoi, le panchine, i bagni ed alcune strutture in vetro presenti nell'impianto sportivo in attesa dell'espletamento della gara d'appalto, con scadenza 27 febbraio 2020, che andrà ad impreziosire il settore Curva Nord, come già accaduto per il settore Gradinata nel mese di Novembre 2019, con dei nuovi seggiolini per accogliere nel migliore dei modi i tifosi".