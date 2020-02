Reggina: contro la Paganese senza il centrale Gasparetto

Un turno di stop per Daniele Gasparetto, difensore centrale della Reggina. Il giudice sportivo ha sanzionato il giocatore dopo il cartellino rosso ricevuto a Catania, per una manata sul volto di Giuseppe Rizzo giudicata come fallo di reazione. Facile che il tecnico Mimmo Toscano pensi al reinserimento di Davide Bertoncini in formazione titolare contro la Paganese. Va in diffida Ncolò Bianchi.

Probabile che per il match di domenica al "Granillo", con fischio d'inizio alle ore 15:00, venga riaperta la curva nord tristemente vuota dal 2011. Si attende la decisione ufficiale per invitare le scuole, intanto è da poco iniziata la prevendita.