Reggina: rush finale di mercato in relax, possibile almeno una cessione

Così come già accaduto ad agosto, anche il rush finale del calciomercato invernale sarà vissuto in relax dai tifosi della Reggina. Movimenti in entrata già effettuati tutti prima dell'Epifania, con gli acquisti di Sarao, Nielsen e Liotti. La dirigenza valuterà in queste ore le proposte per Abdou Doumbia, attaccante da considerarsi sul mercato specie dopo l'arrivo di Sarao. Resta da capire se ci si priverà o meno dell'esterno Matteo Rubin. Solo in caso di doppia cessione, si valuterà l'eventuale inserimento di un'altra pedina in organico.

Dettagli Creato Giovedì, 30 Gennaio 2020 17:00