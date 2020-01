Reggina-Bari, la carica di Toscano: "Non sarà una partita come le altre"

Con quasi 9 mila tagliandi già staccati, si scalda sempre più l'atmosfera in vista di Reggina-Bari. Lo ha sottolineato in coferenza stampa anche il mister Mimmo Toscano, tornato a parlare dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla: "Quella di domani non è una partita come le altre. L'aria si respira nello spogliatoio ed in città. In questi tre giorni, assieme al presidente ed ai ragazzi, siamo stati a parlare e a confrontarci. Ho trovato un gruppo di ragazzi molto responsabili. Liotti ha recuperato. Out Bresciani, Garufo e Bertoncini".

Il tecnico ha dunque anticipato le assenze, confermate da un elenco dei convocati privo anche di Doumbia e Marchi, oltre che dello squalificato Farroni. Tutta la curiosità è rivolta alla scelta della coppia d'attacco, dove Corazza, Denis e Reginaldo appaiono in lizza per due maglie. Fischio d'inizio domenica alle ore 15:00 al "Granillo", ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Geria, Guarna

Difensori: Blondett, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Reginaldo, Sarao