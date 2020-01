Aglietti: "La Reggina vuole uccidere il campionato. La promozione del '95 fu la fine di un incubo"

Implacabile. Le 38 reti segnate in due anni da Alfredo Aglietti con la maglia della Reggina, sono ancora negli occhi e nel cuore di tantissimi tifosi. Trascinatore sul campo nell'ultima promozione dalla C1 alla B avvenuta nel 1995, l'ex compagno di Mimmo Toscano è intervenuto ai microfoni di Reggina Tv.

Il primo commento è sull'acquisto ormai imminente di Matti Lund Nielsen: "La Reggina vuole uccidere il campionato. Giusto stare con le antenne dritte, ci sono Bari e Ternana che si rinforzeranno. Va certificata una promozione che rappresenterebbe un'impresa. Rosa con tanti petali? Quando vinci è meglio, tutti hanno la stessa mentalità. Quando le cose vanno meno bene, c'è chi si sente penalizzato. I tanti gol di Corazza? Non è questione di modulo, ma di interpretazione. Dipende anche con quanti uomini si attacca. Quando non ci pensa lui, c'è Denis o i centrocampisti. Se gli altri ti fermano l'uomo di punta, bisogna avere delle alternative. Anche l'acquisto di Sarao è in quest'ottica".

Tra qualche mese potrebbe verificarsi l'agognato salto di categoria: "Vedo una Serie B mediocre non nei giocatori ma nel gioco. A livello di qualità non è inferiore agli altri anni, specie ora che i giocatori bravi sono spalmati su meno squadre. Però le partite non sono bellissime. La promozione del 1995 fu la fine di un incubo per i tifosi della Reggina. Così come la salvezza successiva, ha gettato le basi per gli anni importantissimi venuti dopo. Gruppo fantastico di ragazzi che avevano piacere a stare insieme".