Reggina, la promessa di Denis: "Possiamo regalare altri punti di distacco sulla seconda"

Reggina ancora protagonista dello speciale di Sky Sport sulla Serie C. Stavolta è stato German Denis il protagonista. Lo stralcio di una intervista più lunga è stato mandato in onda durante "Area C" su Sky Sport 24:

"Penso che il segreto sia la voglia, l'intensità che mettiamo in ogni allenamento ed ogni partita. La Reggina merita di stare nei posti in cui è stata tutta la vita, lo merita la città. La gente ha entusiasmo. I tifosi in questo momento meritano tutto. Possiamo regalare altri punti di distacco sulla seconda".