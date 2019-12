Reggina-Viterbese, gli amaranto in sala stampa: "Meno brillanti del solito, tre punti d'oro"

Denis: "Abbiamo trovato una squadra molto fisica, ci ha fatto soffrire. Non avevamo la brillantezza delle altre partite, abbiamo sbagliato troppi passaggi ed effettuato la scelta meno giusta nelle ripartenze. Il rigore? Sapevo che era un momento particolare, dico la verità: ho sentito nervosismo, ma sono abituato. Questa vittoria ci dà fiducia, questo è il gol più pesante da quando sono qui".

De Rose: "La Viterbese è venuta qui solo per difendersi, nel primo tempo non li ho mai visti tirare. Quando porti a casa queste partite vuol dire che hai forza. Sapevamo di affrontare una squadra scorbutica. Tante volte escono le giocate, altre volte no. Alla fine conta il risultato, ci godiamo questi tre punti. Loro hanno corso tantissimo nel primo tempo. Non l'abbiamo sbloccata subito, ma il rigore di Denis ci fa portare a casa tre punti d'oro".

Toscano: "Eravamo lenti nel prendere la decisione giusta. Ma abbiamo portato a casa la vittoria, ci tenevo tantissimo. Bravi i ragazzi a non perdere gli equilibri. Questo è un aspetto che dobbiamo portarci avanti, ci saranno altre partite come questa. Denis si è battuto, ha fatto salire la squadra e non ha perso duelli. Realizzare quel rigore è sintomo di grande personalità. Sono contento per Paolucci, è stato determinante. Vittoria pesante, sapevo che era difficile. Una squadra che viene da quattro sconfitte ha il sangue agli occhi. Per le qualità che abbiamo, prima o dopo avremmo trovato l'occasione giusta. Ci siamo messi a quattro per guadagnare un uomo in più davanti con Paolucci. Doumbia ha preso un colpo, dobbiamo verificare".

Paolucci: "Siamo un gruppo straordinario. Oggi è toccato a me, ho dato il mio contributo che è servito per i tre punti. Ciccio De Rose mi ha servito alle spalle della linea difensiva. Il portiere mi è venuto addosso, era rigore e sono d'accordo con la decisione dell'arbitro. Restare fuori è stato tanto difficile. Ma i compagni mi hanno dato le motivazioni per allenarmi sempre bene. Ringrazio il mister per la possibilità".