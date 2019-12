Reggina: Juventus sconfitta dalla Lazio, amaranto unici imbattuti d'Italia

Quando ormai mancano poche ore al match tra Reggina e Viterbese, con fischio d'inizio alle ore 15:00 di domenica presso lo stadio "Oreste Granillo", gli amaranto possono gonfiare il petto. La Juventus ha perso per 3-1 nell'anticipo del sabato sera in casa della Lazio. Era l'unica squadra rimasta imbattuta nei campionati professionistici in Italia, proprio assieme alla Reggina che adesso è la sola a detenere questo primato.

La formazione di Mimmo Toscano è reduce da 9 vittorie consecutive in campionato, mentre la Viterbese ha messo in fila quattro sconfitte nonostante il cambio di allenatore.