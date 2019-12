Lega Pro: stabiliti orari del girone di ritorno, Reggina in campo per il compleanno

106 anni sul campo. La Lega Pro ha reso noti gli orari di tutte le gare del girone di ritorno, con riferimento alle gare che si disputeranno da gennaio in poi. In occasione del 21° turno, la Reggina scenderà in campo sabato 11 gennaio 2020 alle ore 20:45, in anticipo contro la Cavese probabilmente sul neutro di Castellammare di Stabia.

Solo uno il posticipo che coinvolge gli amaranto. Si tratta del 25° turno, quando la Reggina ospiterà la Ternana lunedì 10 febbraio alle 20:45. Contro il Bari invece si giocherà alle 15:00 di domenica 26 gennaio.