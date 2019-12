Il direttore tecnico della Vibonese, Simone Lo Schiavo parla di una «Reggina fortunata». Non sul piano prettamente calcistico, sia chiaro, ma «per il sostegno importante che le arriva da enti come Comune e Città Metropolitana».

Dalle telecamere di "Pianeta Dilettanti", la trasmissione sportiva in onda su Rtv condotta dal giornalista Nino Neri, il dirigente vibonese ha fatto i complimenti al vicesindaco Riccardo Mauro, anche lui fra gli invitati negli studi di Campo Calabro, aggiungendo: «Non esistono in terza serie amministrazioni che investono 800 mila sulle strutture. E' una cifra importante che, altrimenti, sarebbe dovuta ricadere sulla società come nel caso di Vibo dove noi, a nostre spese, abbiamo garantito l'impianto di videosorveglianza ed ogni miglioria per consentire il regolare svolgimento del campionato. Noi paghiamo per allenarci o per giocare. Essere sgravati da determinate spese deve essere motivo di vanto per la città intera. Complimenti alla Città metropolitana per quanto sta facendo per la Reggina. Quando va fatto il plauso alle istituzioni è doveroso farlo».

«La vostra Città Metropolitana - ha detto Lo Schiavo rivolgendosi ai reggini presenti in studio - agendo in questo modo e con finanziamenti di questo tipo, permette alla società amaranto di avere maggiore risorse da investire sulla parte sportiva. Complimenti davvero: la Reggina è fortunata».

