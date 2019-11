Trentalange ricorda il suo Teramo-Reggina: "Duemila tifosi amaranto in uno stadio da cinquemila posti"

Alte sfere. Alfredo Trentalange è oggi il responsabile del settore tecnico presso l'A.I.A., dopo una brillante carriera da arbitro internazionale. I suoi primi passi sono coincisi con l'ascesa della Reggina dalla C1 alla B nel 1988. Il fischietto torinese incrociò gli amaranto per la prima volta proprio a Teramo, prossimo avversario in campionato, per poi ritrovarli allo spareggio di Perugia contro la Virescit.

"Ricordi indelebili. Qualcosa che resta nel cuore, quando si vedono tifosi come quelli reggini che erano in duemila a Teramo in uno stadio da cinquemila posti – ha dichiarato Trentalange a Reggina Tv - Ricordi lontani ma vivi. I 20 mila di Perugia? Un arbitro cerca di isolarsi mentalmente, ma quando alzi lo sguardo e vedi tutte quelle persone, a livello emotivo ti colpisce. Un pubblico molto corretto, che fa onore alla città".

Schernendosi circa la simpatia provata dal pubblico amaranto nei suoi confronti, Trentalange a Reggina Tv ha dimostrato di ricordarsi perfettamente quella gara di 31 anni fa: "Ricordo che andò in vantaggio il Teramo, poi la Reggina pareggiò su punizione. E poi ci fu un rigore... sono cose che un arbitro ricorda. Partita corretta, con un solo ammonito".