Reggina: cambia la guida del settore giovanile amaranto

Per un contesto di prima squadra funzionante alla perfezione, c'è un settore giovanile non allo stesso passo nella Reggina. A farne le spese è Alessio Spataro, sollevato dall'incarico di responsabile. L'ex mental coach del Milan è l'ennesima figura a fare toccata e fuga negli ultimi anni. Non c'è il crisma dell'ufficialità, ma la bandiera amaranto Ciccio Cozza potrebbe assumere le redini proprio del settore giovanile dal quale è partito come calciatore.

Dettagli Creato Martedì, 26 Novembre 2019 16:37