Reggina, Colomba: "Ha manifestato l'intenzione di salire, credo sia l'anno buono"

Chiamato in causa per parlare di Gianluca Grassadonia, suo ex giocatore ai tempi della Salernitana ed oggi tecnico del Catanzaro, mister Franco Colomba ha dedicato un pensiero alla Reggina da lui allenata in Serie A e B: "La Reggina ha manifestato l'intenzione di salire concretamente, con una società che ha dimostrato capacità economiche e tecniche per poterci arrivare - ha dichiarato Colomba a Db Radio - Reggio Calabria, al pari di Catanzaro, mira a tornare in alto e credo sia l'anno buono".

Dettagli Creato Giovedì, 21 Novembre 2019 16:34