Rosati a Reggina Tv: "Non è un caso che le capoliste siano state eliminate dalla coppa"

Reggina eliminata dalla Coppa Italia di C, c'è chi pensa sia un bene. È l'opinione di Gianni Rosati, ex direttore sportivo amaranto, intervenuto ai microfoni di Reggina Tv:

"Tutte le capoliste eliminate dalla Coppa Italia? Secondo me non è un caso. A questo punto si pensa al campionato. E secondo me è giusto. La coppa porta via energie psicofisiche ai calciatori, meglio restare concentrati sulla vittoria finale. La Casertana? Squadra anziana e lenta, sulla falsa riga dell'anno scorso. Sarà sufficiente tenere alto il ritmo, non prevedo grandi difficoltà se non ad inizio gara. Se la Reggina riuscirà a passare in vantaggio, prenderà sicuramente il sopravvento".