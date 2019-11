Reggina, un turno di stop a Bellomo. Convocato Tutino per la Coppa Italia

Il giudice sportivo Pasquale Marino ha appiedato per un turno Nicola Bellomo, fantasista della Reggina, "per comportamento gravemente scorretto verso un avversario durante la gara". Medesimo provvedimento è andato verso Emerson, difensore del Potenza: entrambi erano stati espulsi domenica scorsa, dopo lo 0-3 segnato proprio da Bellomo.

Reggina e Potenza si ritroveranno mercoledì al "Granillo" con fischio d'inizio alle 20:30, per i sedicesimi in gara secca della Coppa Italia di Serie C. Supplementari ed eventuali rigori in caso di parità. Mister Toscano non potrà disporre di Bianchi e Paolucci, che scontano squalifiche accumulate nella passata stagione. Convocati anche il terzino Nemia, già in gruppo per il ritiro estivo, ed il centrale Tutino, entrambi della Berretti. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Farroni, Geria, Guarna

Difensori: Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Nemia, Rolando, Rossi, Rubin, Tutino

Centrocampisti: De Francesco, De Rose, Mastour, Rivas, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Denis, Doumbia, Reginaldo