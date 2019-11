Reggina a ritmo di doppiette: 0-3 a Potenza, amaranto in fuga solitaria

di Paolo Ficara - Era rimasto solo il Potenza. Adesso tutte le squadre di alta classifica sono state affrontate da una Reggina sempre più solida. Espugnato anche il "Viviani" con un rotondo 0-3: doppietta di Corazza nella prima frazione, la chiude Bellomo ad una manciata di minuti dal termine. Tantissimi i tenori nell'orchestra amaranto, troppi per un Potenza che fino a poche ore fa era secondo in classifica. Ma che di fatto non ha mai tirato in porta.

LE SCELTE – Lo squalificato Toscano (in panchina il vice Napoli) leva Bellomo e si affida dal primo minuto a Sounas, rispetto alla formazione che ha espugnato Avellino. La posizione del greco è più da mezzala, non essendoci un regista basso da arginare tra le fila avversarie. Nel Potenza c'è il possente Vuletich come riferito in attacco per il 3-4-2-1 di Raffaele: modulo che si trasforma in 5-4-1 in fase di non possesso.

ELEVEN... GOL – Non sembra la solita Reggina, almeno nei primissimi minuti. Il Potenza tutto chiuso non facilita l'inizio di manovra, bisogna fare uscire i lucani dal guscio. Al 20' la giocata importante arriva ancora una volta dal piede di Niccolò Bianchi, forse la mezzala più completa della categoria: cross di prima intenzione da destra, Corazza prende il tempo a Sales ed incorna angolato per lo 0-1. Non sazio della coppia cifra, il bomber si ripete al 23': Emerson sporca un passaggio di Sounas a Denis, ma Joker è ben appostato ed ha il tempo di controllare: destro carico di effetto da almeno 25 metri, Ioime è scavalcato. E siamo a quota 11 reti in campionato per Corazza.

ESAGERATO – Napoli innalza ulteriormente la qualità del centrocampo, mettendo Rivas per De Rose all'intervallo. Sounas si sposta davanti alla difesa, "adattandosi" con un fallo da ammonizione al limite dell'area. Raffaele, che verrà espulso da lì a poco, rinfresca il settore delle mezze punte con Murano e Longo. Ma l'unico brivido è un'uscita di Guarna, con Murano che non ne approfitta. Proprio Guarna di fatto serve l'assist a Bellomo, subentrato a Corazza: Emerson buca l'intervento sul rinvio del portiere amaranto, il barese serve lo 0-3 con un pallonetto all'86'. Si festeggia con il trenino, i calciatori del Potenza giustamente non la prendono bene. Ne scaturisce un parapiglia evitabile: rosso diretto per Emerson e Bellomo. Toscano dunque perderà una pedina per il match di domenica prossima con la Casertana.

NUMERI – Quinta vittoria consecutiva complessiva, terza di fila in trasferta. Terza doppietta consecutiva: a Denis "risponde" Corazza, che finora aveva marcato tanti singoli acuti. Miglior difesa del girone a pari merito proprio col Potenza, 8 reti subite. Con tredici gare giocate, la Reggina è prima con cinque punti di vantaggio sulla Ternana adesso seconda. Il Bari è a -8 al quinto posto. Una supremazia indiscutibile. Mercoledì alle 20:30 la Reggina ospiterà proprio il Potenza per i sedicesimi della Coppa Italia di C: c'è da scommettere che nemmeno in questo caso si registreranno cali di concentrazione.

POTENZA – REGGINA 0-3

Reti: 20', 23' Corazza, 86' Bellomo

POTENZA (3-4-2-1): Ioime; Sales (59' Silvestri), Giosa (74' Viteritti), Emerson; Coccia, Ricci (75' Iuliano), Dettori, Panico; Isgrò (53' Longo), Ferri Marini (58' Murano); Vuletich. A disposizione: Breza, Sepe, Franca, Arcidiacono, Coppola, Di Somma, Souare. Allenatore: Raffaele.

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono (73' Gasparetto), Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose (46' Rivas), Sounas, Rolando; Denis (57' Reginaldo), Corazza (81' Bellomo). A disposizione: Farroni, Geria, Rubin, Bresciani, Salandria, De Francesco, Paolucci, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Arbitro: De Santis di Lecce

Ammoniti: Loiacono, Sounas, Emerson, Dettori, Reginaldo

Espulsi: 88' Emerson e Bellomo